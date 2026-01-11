Temperature sotto lo zero a Udine attivato il piano antigelo

Con le temperature previste in ulteriore calo, Udine ha attivato il piano antigelo su tutta la città. Le notti prossime a e sotto zero, fino a martedì, richiedono misure di prevenzione per garantire la sicurezza e il rispetto delle condizioni di sicurezza per cittadini e servizi pubblici. Il Comune monitora costantemente la situazione per intervenire prontamente in caso di necessità.

Con il previsto abbassamento delle temperature, che nelle prossime notti scenderanno diversi gradi sotto lo zero almeno fino a martedì, il Comune di Udine ha attivato il piano antigelo su tutto il territorio comunale. La presenza di umidità al suolo aumenta infatti il rischio di formazione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Temperature sotto lo zero e ritorno della bora: il meteo per domani Leggi anche: Rischio ghiaccio (con incidenti e cadute): scatta il piano antigelo di Amsa a Milano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. UDINE | TEMPERATURE SOTTO ZERO: PIANO DI INTERVENTO STRADALE DEL COMUNE; Gelo record in Friuli: fino a -20 gradi in montagna, Udine nella morsa del freddo; Temperature sotto lo zero a Udine: attivato il piano contro il ghiaccio; Temperature sottozero, il Comune attiva il piano antigelo: spargimento di sale su oltre 170 chilometri di strade, massima attenzione anche sui percorsi pedonali. Temperature sottozero, il Comune attiva il "piano antigelo": spargimento di sale su oltre 170 chilometri di strade, massima attenzione anche sui percorsi pedonali - Con il previsto abbassamento delle temperature che nelle prossime notti, almeno fino a martedì, scenderanno diversi gradi sotto lo zero, il Comune di Udine ha deciso di attivare il piano antige ... ildolomiti.it

Udine si prepara al gelo: piano antigelo attivato su oltre 170 km di strade - UDINE – Con il brusco abbassamento delle temperature, che nelle prossime notti resteranno diversi gradi sotto lo zero, il Comune di Udine ha deciso di attivare il piano antigelo sul territorio ... nordest24.it

TEMPERATURE SOTTO ZERO: PIANO DI INTERVENTO STRADALE DEL COMUNE | 10/01/2026

A Milano le temperature sotto lo zero spingono molti a trovare ripaco nelle sale d'attesa. Il responsabile della struttura: non abbandoniamo nessuno. E ci sono anche gli habitué - facebook.com facebook

Previste temperature sotto zero anche in pianura sulle zone interne con possibile locale formazione di ghiaccio sui tratti più umidi e quelli maggiormente interessati dalle recenti precipitazioni e nevicate. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.