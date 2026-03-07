Flint Cps Inks lavoratori in sciopero | Hanno fatto morire la fabbrica

Dopo 29 anni di lavoro nell’azienda Flint Cps Inks, alcuni dipendenti hanno deciso di scioperare, accusando i responsabili di aver causato la chiusura dello stabilimento. Michele Checchia, rappresentante sindacale della Filctem Cgil, ha affermato che la fabbrica, considerata un’eccellenza, è stata devastata senza una spiegazione chiara. I lavoratori manifestano sconcerto e delusione per quanto accaduto.

"Dopo 29 anni di lavoro in questa azienda non pensavo di essere trattato così: siamo sempre stati un’eccellenza e non riusciamo a capire i motivi per cui hanno fatto morire questa fabbrica - dichiara Michele Checchia, delegato sindacale della Filctem Cgil -. Ci hanno convocato lunedì mattina e annunciato la chiusura e l’apertura della procedura di licenziamento collettivo". Sciopero di otto ore e presidio di protesta, ieri mattina, davanti alla Flint Cps Inks di Baranzate. Armati di bandiere del sindacato, arrabbiati ma non rassegnati a finire in mezzo alla strada, i 43 lavoratori e lavoratrici, hanno incrociato le braccia per protestare contro la decisione della direzione aziendale di chiudere lo stabilimento di via Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sciopero alla Flint Cps Inks contro i licenziamenti: "Hanno lasciato morire un'eccellenza"
Baranzate (Milano), 6 marzo 2026 - Sciopero di otto ore e presidio di protesta questa mattina davanti Flint Cps Inks di Baranzate.

Sciopero alla Flint Cps Inks contro i licenziamenti: “Hanno lasciato morire un’azienda che è stata un’eccellenza”Baranzate (Milano), 6 marzo 2026 - Sciopero di otto ore e presidio di protesta questa mattina davanti Flint Cps Inks di Baranzate.

