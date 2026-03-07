A Ancona, il 7 marzo 2026, i carabinieri segnalano un aumento di truffe legate a finti rapimenti di bambini. In alcuni casi, i malfattori diffondono messaggi vocali che nascondono altri intenti. La campagna di prevenzione si concentra sull’avvertire la popolazione di prestare attenzione a queste situazioni. La rubrica settimanale invita i cittadini a essere vigili e informarsi sui rischi.

Ancona, 7 marzo 2026 – Continua oggi la rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno proliferando. Partendo da fatti realmente accaduti nella nostra provincia, l’Arma ogni sabato ci dà consigli utili e pratici per difenderci. Le segnalazioni relative ad alcuni messaggi vocali. Nell’ultima settimana la nostra redazione è stata tempestata da segnalazioni relative ad alcuni messaggi vocali circolati su vari gruppi di messaggistica istantanea, in cui una voce femminile, con tono allarmato, metteva in guardia le mamme e i papà sul presunto tentativo di rapimento di un bambino in una scuola materna, da parte di una coppia di adulti che, adducendo una scusa, avrebbero cercato di farsi consegnare l’infante sostituendosi ai genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finti rapimenti di bambini, fate attenzione: il messaggio vocale nasconde altro

“Bambini in ospedale”. Allarme latte in polvere, scatta il maxi ritiro: “Fate attenzione, è contaminato”Il silenzio delle culle è stato improvvisamente interrotto dal pianto inconsolabile di decine di piccoli, un suono che ogni genitore impara a...

Leggi anche: Il complesso di superiorità è una maschera che nasconde altro: attenzione ai ‘maschi alfa’ tra chi ha potere

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Finti rapimenti.

Temi più discussi: Volevano rapire un bambino: cresce l'allarme, ma è una bufala; L'allarme / Presunti rapimenti di bambini, l'audio diventa virale ma nessun riscontro; Fake news su tentativi di rapimenti di bambini in Provincia: la Questura di Ancona smentisce e avvia indagini sugli autori dei messaggi.

Finti rapimenti di bambini, fate attenzione: il messaggio vocale nasconde altroAncona, 7 marzo 2026 – Continua oggi la rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno proliferando. Partendo da fatti realmente accaduti nella ... ilrestodelcarlino.it

Cercano di rubare bambini, il falso allarme dei tentati rapimenti nelle chat dei genitoriDalle forze dell'ordine e istituzioni arrivano rassicurazioni ai cittadini in merito a tentati rapimenti di bambini tra Roma e Lazio ... fanpage.it

Da Monteverde a Cinecittà, il panico corre su WhatsApp: tentati rapimenti o psicosi collettiva Tutta la verità sui casi che stanno tenendo svegli i genitori romani. https://ebx.sh/GcEBSI - facebook.com facebook