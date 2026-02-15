Il complesso di superiorità emerge come una maschera che cela insicurezze profonde. Un esempio concreto si è visto nelle recenti dichiarazioni di un politico noto per le sue uscite provocatorie, che spesso cercano di mascherare le proprie fragilità. A pochi giorni da un commento infelice di un influencer sulle dimensioni degli organi sessuali, si scorge come certi atteggiamenti di potere possano essere spinti da insicurezze nascoste.

Chi di pene ferisce. di pene perisce. Potremmo utilizzare questa frase per ridere un poco sulle esternazioni di un noto politico e le polemiche innescate dalla frase di un’influencer sulle dimensioni degli organi sessuali. In realtà non c’è nulla da ridere in quanto i riferimenti alla virilità come metafora della forza e della superiorità dell’uomo “normale” rispetto agli omosessuali che devono farsi una ragione del loro essere “anomali” imperversa nell’immaginario collettivo. Speravamo di non dover più parlare, dopo la terribile parentesi del Novecento, della psicologia del leader autoritario e della presa che ha a livello mediatico sul popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il complesso di superiorità è una maschera che nasconde altro: attenzione ai ‘maschi alfa’ tra chi ha potere

Dietro ogni premio esiste un sistema di norme che definisce chi ha diritto a riceverlo e come procedere.

