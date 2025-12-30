Sanità-Tà-Tà 2026 musica dal vivo e dj set in diversi punti del quartiere

Sabato 3 gennaio, Sanità-TàTà 2026 porterà musica dal vivo e DJ set in vari punti del quartiere, con esibizioni gratuite di artisti locali. L’evento, che si svolgerà a partire dalle 18.30 in Piazza Sanità, mira a valorizzare la cultura e le tradizioni della zona, offrendo un momento di aggregazione e musica per tutta la comunità. Un’occasione per vivere il quartiere in modo partecipato e conviviale.

Sanità-TàTà, in programma sabato 3 gennaio, dalle 18.30, sul palco in Piazza Sanità,ci saranno tanti artisti che si esibiranno tutti a titolo gratuito per la festa del quartiere. Omaggio a Mimmo Jodice e James Senese. Sarà operativa la minicar elettrica con a bordo tutor turistici per orientare cittadini e turisti tra eventi e luoghi da visitare.

