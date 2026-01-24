Mille volte Brembo Mondiali e strada eccellenza d’Italia

Brembo, simbolo di eccellenza italiana, vanta oltre 1.000 titoli mondiali e successi su strada. Questo numero testimonia la costante ricerca di qualità e innovazione, unendo i trionfi nelle competizioni internazionali con l’affidabilità dei prodotti per l’uso quotidiano. Un patrimonio di competenza e passione che distingue il marchio nel panorama globale, rappresentando l’eccellenza del made in Italy nel settore dei sistemi frenanti.

Il numero racconta da solo un qualcosa di straordinario. Di leggendario. Il numero, quel numero, ovvero 1000 titoli sul tetto del mondo, è di fatto la foto migliore, più chiara e più nitida di un parallelismo essenziale, che mette accanto il prodotto su strada, con i trionfi in tutte le discipline del motorsport. Sono così tutti da rileggere i 50 anni di passione, innovazione e adrenalina che il Gruppo Brembo ha celebrato con la fine del 2025 raggiungendo un traguardo straordinario, con oltre 1000 titoli mondiali conquistati dal 1975 ad oggi. L'integrazione delle competenze e delle tecnologie all'avanguardia, ulteriormente rafforzata quest'anno dalla recente acquisizione di Ohlins, consolida la sua posizione di leadership nel motorsport.

