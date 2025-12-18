Famiglia nel bosco lo psicopedagogista Bellisario | L' allontamento dei bambini dai genitori solo in casi limite
Lo psicopedagogista Gian Luca Bellisario commenta la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, sottolineando che l’allontanamento dei bambini dai genitori avviene solo in casi estremi. Un intervento che invita a riflettere sull’importanza di tutelare il benessere dei minori, rispettando sempre le norme e le procedure previste dalla legge. La vicenda mette in luce delicate questioni di tutela e responsabilità genitoriale.
Lo psicopedagogista Gian Luca Bellisario, di Lanciano, interviene per commentare, all'Adnkronos, le vicende della "famiglia nel bosco" di Palmoli, con i tre bambini allontanati, a novembre, dai genitori e dalla casa in cui vivevano, e trasferiti, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, in un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
