Falso allarme bomba in stazione per una borsa abbandonata di corsa

Nella stazione, una borsa abbandonata ha scatenato un falso allarme bomba. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente, attuando tutte le procedure di sicurezza previste. Dopo i controlli, è stato confermato che non c'era alcun pericolo e la situazione è tornata alla normalità. Nessuno è stato coinvolto o ferito durante l'intervento.

Il gesto di un viaggiatore, notato dalla sala operativa della Polfer, ha fatto scattare tutte le procedure del caso. Per fortuna nessun attentato Attuate tutte le procedure del caso, come il momento storico richiede, ma nessun pericolo per nessuno. Falso allarme bomba in stazione a Brignole intorno all'ora di pranzo di sabato 7 marzo 2026. A farlo scattare è stato un viaggiatore, che, accortosi di non avere prelevato denaro, ha abbandonato la borsa per poi correre al bancomat. Il gesto, notato dalla sala operativa tramite i monitor di servizio, ha destato apprensione, mettendo in moto tutte le procedure del caso. Per gli agenti in servizio non è stato difficile chiarire la vicenda e dopo poco la situazione è tornata alla normalità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines: atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba. La causa era un sms sospettoUn aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un presunto...

Una selezione di notizie su Falso allarme.

Temi più discussi: Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, controlli durate 7 ore dopo 4 telefonate anonime: nessun ordigno; Paura a Milano, falso allarme bomba al tribunale. Tre scarcerati; Rientrato l'allarme alla sede di Fratelli d'Italia: nessuna bomba; Roma, falso allarme bomba per trolley vicino a Palazzo Chigi.

Rientra l'allarme bomba a Reggio Calabria, nessun ordigno trovatoÈ stato un falso allarme bomba quello in via Roma a Reggio Calabria dove una telefonata anonima in Questura aveva segnalato la presenza di un ordigno all'interno della residenza universitaria che si t ... rainews.it

Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, controlli durate 7 ore dopo 4 telefonate anonime: nessun ordignoAl Tribunale di Milano è scattato l'allarme bomba dopo una telefonata in Questura, rivelatosi falso al termine di 7 ore di controlli ... virgilio.it

L’inchiesta, ancora nelle fasi iniziali, punta a chiarire chi abbia orchestrato il falso allarme e con quale motivazione #Milano x.com

L’inchiesta, ancora nelle fasi iniziali, punta a chiarire chi abbia orchestrato il falso allarme e con quale motivazione - facebook.com facebook