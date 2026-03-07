F1 LIVE Australia | c' è la Q3 si decide la pole Russell vola Antonelli investigato

In Australia si stanno svolgendo le qualifiche di Formula 1, con la fase decisiva della Q3 in corso. Russell è tra i più veloci e punta alla pole position, mentre Antonelli è sotto investigazione. Gli aggiornamenti in tempo reale forniscono il dettaglio delle prestazioni e delle decisioni prese durante le qualifiche, che determineranno l’ordine di partenza per la gara.

Gli aggiornamenti in tempo reale sulle prime qualifiche della stagione: si decide lo schieramento di partenza del primo GP del campionato.