F1 GP Australia qualifiche dominio Mercedes a Melbourne | Russell-Antonelli in prima fila

Le Ferrari di Leclerc (4°) e Hamilton (7°) inseguono, out in Q1 Verstappen. La gara domenica alle ore 5 La Mercedes apre la stagione di Formula 1 2026 con una prestazione dominante nelle qualifiche del GP d'Australia. Sul circuito di Melbourne è George Russell a conquistare la pole position con il tempo di 1:18.518, centrando l'ottava pole della carriera e confermandosi il più veloce fin dalle prime fasi della sessione. Per le Frecce d'Argento arriva anche la seconda posizione di Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande prestazione ma attualmente sotto investigazione per una possibile "unsafe condition". Il giovane pilota italiano era stato protagonista di un pesante incidente nelle prove libere 3, quando aveva danneggiato il retrotreno della sua Mercedes nella prima esse dopo il rettilineo dei box.