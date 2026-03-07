F1 Gp Australia la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio d’Australia si è formata in vista della prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, che si svolgerà a Melbourne domenica 8 marzo. La posizione di partenza è stata determinata durante le qualifiche, che si sono svolte nelle ultime ore. Gli organizzatori hanno ufficializzato la composizione della griglia prima del via della corsa.

(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo.