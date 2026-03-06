Eva Cavalli l’inferno dopo la spa in Turchia | Un organo lacerato operata d’urgenza Cos’è successo

Eva Cavalli, stilista e modella austriaca, ex Miss Austria 1977 e attuale direttrice creativa della maison Cavalli, ha subito un grave incidente durante un soggiorno in Turchia. Dopo una visita in una spa, ha riportato una ferita all’addome che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. La donna ha raccontato di aver avuto un organo lacerato e di essere stata operata immediatamente.

Eva Cavalli, stilista e modella austriaca, direttrice creativa della maison Cavalli ed ex Miss Austria 1977, ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato per la prima volta il dramma vissuto negli ultimi due anni, iniziato con un incidente che l’ha portata a un passo dalla morte. Tutto è cominciato a Bodrum, in Turchia, dove Eva si era recata per trascorrere una settimana in un centro benessere dedicato alla salute e al riequilibrio. Non era la prima volta che visitava quel luogo: ci era già stata anni prima. Questa volta, però, il soggiorno si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

