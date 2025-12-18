Enrico Ruggeri è stato operato | Ora inizia il silenzio

Enrico Ruggeri, il celebre cantautore milanese di 68 anni, ha recentemente affrontato un intervento alla gola, comunicando di essere fuori dall’ospedale. Ora, per lui, inizia un periodo di riposo e silenzio forzato, un momento di riflessione e recupero dopo l’operazione. La notizia ha suscitato solidarietà tra fan e colleghi, mentre Ruggeri si prepara a tornare con nuova energia.

© Today.it - Enrico Ruggeri è stato operato: "Ora inizia il silenzio" Enrico Ruggeri è stato operato per un problema alla gola. Il cantautore milanese, 68 anni, ha fatto sapere sui social di essere già uscito dall'ospedale e di doversi sottoporre a un periodo di riposo e a un "silenzio forzato". Accanto alla foto che lo mostra in piedi, vestito e pronto per tornare. Enrico Ruggeri ha rivelato di essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un polipo alla gola. Oggi ha lasciato l'ospedale per cominciare una riabilitazione che prevede riposo e silenzio prolungato, una vera sfida per chi vive di musica. Enrico Ruggeri si è operato a causa di un polipo alla gola. Uscito dall'ospedale ha messo al corrente i propri fan: "Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare "tutto ok". Preferisco questa: sto uscendo dalla sta

