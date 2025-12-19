Periodo difficile per Belen Rodriguez | I suoi familiari vorrebbero riportarla in Argentina
Belen Rodriguez sta attraversando un momento complicato, tanto che i suoi familiari desiderano riportarla in Argentina. La showgirl argentina, ormai radicata in Italia, si trova a dover affrontare sfide personali che la spingono a considerare un ritorno nella terra natale, sperando di ritrovare calma e affetto tra le sue persone più care. Un periodo di riflessione e possibile cambiamento si apre all’orizzonte per la conduttrice.
Belen Rodriguez attraversa un periodo difficile, tanto che i suoi familiari vorrebbero convincerla a fare rientro nella sua terra d’origine, l’Argentina, per trascorrere un po’ di tempo circondata dall’affetto dei cari e ritrovare equilibrio e serenità. A scriverlo è il settimanale Oggi, secondo cui i genitori di Belen – mamma Veronica e papà Gustavo – avrebbero confidato agli amici più stretti di voler intervenire in prima persona per il bene della figlia. “È il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina lontano da tutto e tutti”, si legge sul magazine. Anche la sorella Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias sarebbero convinti che tornare per un po’ a casa potrebbe farle bene. 🔗 Leggi su Tpi.it
