Famiglia nel bosco la mamma rischia l' allontanamento dalla casa famiglia di Vasto

Una famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, potrebbe essere soggetta a un intervento di allontanamento dalla casa famiglia di Vasto. Secondo gli esperti, la madre dei tre bambini, Catherine Birmingham, avrebbe un comportamento che ostacolerebbe il percorso di crescita dei figli. La situazione è attualmente oggetto di valutazione, con l’obiettivo di tutelare il benessere dei minori e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Secondo gli esperti della casa famiglia, Catherine Birmingham, mamma dei tre bimbi del bosco di Palmoli (Chieti), starebbe tenendo un comportamento che ostacola il percorso dei figli e per questo si starebbe valutando una misura drastica: la possibilità di allontanare la donna. La coppia della casa del bosco ha sempre ribadito la volontà di collaborare per il bene dei bambini, denunciando anche atti di autolesionismo da parte dei figli ma mai documentati e che non risultano agli operatori della struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla casa famiglia di Vasto Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto: "Rigida e non collaborativa" Leggi anche: Famiglia nel bosco, mamma rischia allontanamento dalla struttura: “non collaborativa” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Famiglia nel bosco, madre allontanata dai figli? Da Catherine «atteggiamenti rigidi e dissidi con il personale»: perché rischia; Famiglia nel bosco, la tutrice che segue i bimbi: La madre rifiuta tutto, spero di trovare una soluzione; Famiglia del bosco, scontro aperto sull'istruzione: per i servizi sociali la madre rifiuta ogni insegnamento, ma la difesa apre alla maestra a domicilio; Famiglia nel bosco, niente scuola per i bambini perché la mamma Catherine è rigida e dice no a tutto. Famiglia nel bosco, la mamma ora rischia l'allontanamento: ecco perché - Secondo gli assistenti sociali, la madre Catherine avrebbe un atteggiamento chiuso e diffidente che potrebbe portare a un suo allontanamento e la conseguente impossibilità di vedere i figli ... msn.com

Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto: "Rigida e non collaborativa" - La mamma della "famiglia nel bosco", Catherine Birmingham, rischia l'allontanamento dalla casa- tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine rischia l'allontanamento dalla comunità perché "ostacolo per i figli" - Le relazioni di tutrice e assistenti sociali sono critiche: "È un ostacolo" ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto:

La 'madre del bosco' rischia di essere allontanata dalla casa famiglia. Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto, viene descritta come "rigida e non collaborativa". #ANSA - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto: "Rigida e non collaborativa" #famiglianelbosco x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.