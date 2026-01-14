Addio a Valeria Fedeli Fico | Ricordo il suo impegno per diritti pari opportunità e scuola

Se ne va Valeria Fedeli, figura di spicco impegnata nella tutela dei diritti, delle pari opportunità e dell’istruzione. La sua attività ha segnato un percorso di dedizione e responsabilità, contribuendo a promuovere valori fondamentali nel campo dell’educazione e della società. Ricordiamo il suo impegno costante che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama italiano.

ADDIO A VALERIA FEDELI, EX MINISTRA DELL’ISTRUZIONE - Prima della sua nomina nell’Esecutivo aveva ricoperto anche la carica di vicepresident ... opinione.it

Addio a Valeria Fedeli, sindacalista e ministra: una vita spesa tra lavoro, scuola e diritti - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista, ex ministra dell’Istruzione e figura centrale della sinistra italiana degli ultimi decenni. pupia.tv

LaPresse. . Addio a Valeria Fedeli: la politica piange l'ex ministra dell'Istruzione. Morta a 76 anni, viene ricordata oggi non solo per l'impegno sindacale, ma anche per la sua umanità. In questo video del 2018, all'inaugurazione della mostra "Dreamers 1968", a facebook

Da sindacalista Cgil a ministro dell’Istruzione: addio a Valeria Fedeli. Le cause della morte. Cordoglio della Meloni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.