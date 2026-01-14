Addio a Valeria Fedeli Fico | Ricordo il suo impegno per diritti pari opportunità e scuola
Se ne va Valeria Fedeli, figura di spicco impegnata nella tutela dei diritti, delle pari opportunità e dell’istruzione. La sua attività ha segnato un percorso di dedizione e responsabilità, contribuendo a promuovere valori fondamentali nel campo dell’educazione e della società. Ricordiamo il suo impegno costante che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama italiano.
"Valeria Fedeli ha portato avanti negli anni un impegno costante per la tutela dei diritti, per le pari opportunità, per la scuola. Lo ha fatto nel sindacato e nelle istituzioni con passione civile e determinazione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
