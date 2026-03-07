Disney+ porta il bunker di Paradise a Milano | l’installazione immersiva in Piazza Missori

Disney+ ha portato a Milano un’installazione immersiva dedicata a Paradise, la serie drama di Dan Fogelman candidata agli Emmy®. L’installazione si trova in Piazza Missori e mira a celebrare il ritorno della produzione televisiva. L’evento coinvolge il pubblico con un’esperienza visiva e sensoriale nel centro della città. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo di tempo.

Disney+ celebra il ritorno di Paradise, la serie drama candidata agli Emmy® e creata da Dan Fogelman, con un'iniziativa artistica nel cuore di Milano. L'installazione, visibile fino all'8 marzo, consiste in una grande opera pavimentale che genera un'illusione prospettica di profondità. Attraverso una "breccia" visiva tra la superficie stradale e il bunker di Paradise City, i passanti possono osservare una vista dall'alto della città nascosta. L'immagine, nata da una base pittorica e rifinita tramite interventi digitali, è stata calibrata appositamente per la scala e lo spazio di Piazza Missori, mettendo in discussione il punto di vista dell'osservatore secondo lo stile pionieristico di Giampietro.