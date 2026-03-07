Un incontro tra commercialisti di Napoli Nord e rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate ha avuto luogo per discutere delle modalità di comunicazione e collaborazione tra i professionisti e l'amministrazione finanziaria locale. L'obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi offerti sul territorio e favorire lo scambio di informazioni tra le parti coinvolte. La riunione si è concentrata su questioni pratiche e procedure operative.

Rafforzare il dialogo tra professionisti e amministrazione finanziaria per migliorare l’efficienza dei servizi sul territorio. Con questo obiettivo si è tenuto l’incontro istituzionale tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord e l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Caserta. “Il dialogo tra Ordini professionali e amministrazioni pubbliche è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese”, ha dichiarato Corbello. L’iniziativa rientra in un programma più ampio di rapporti istituzionali che l’Ordine di Napoli Nord sta portando avanti con gli uffici finanziari del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Agenzia delle Entrate, il trasloco è un salasso

Corbello (Odcec Napoli Nord): “Il commercialista è partner strategico per imprese e territorio”

Contenuti utili per approfondire Napoli Nord.

Temi più discussi: Dialogo istituzionale tra commercialisti di Napoli Nord e Agenzia delle Entrate; Giornata mondiale del linfedema, al Pascale un percorso dedicato; Commercialisti Napoli Nord, insediato il nuovo consiglio e completata la governance; Dialogo istituzionale tra commercialisti di Napoli Nord e Agenzia delle Entrate.

Dialogo istituzionale tra commercialisti di Napoli Nord e Agenzia delle EntrateRafforzare il dialogo tra professionisti e amministrazione finanziaria per migliorare l'efficienza dei servizi sul territorio. (ANSA) ... ansa.it

Aversa, Commercialisti e Agenzia Entrate a confronto per migliorare servizi fiscaliAversa (Caserta) - Rafforzare il dialogo tra professionisti e amministrazione finanziaria per rendere più efficienti i servizi fiscali destinati a cittadini e ... pupia.tv

Per chi si troverà al Tribunale di Napoli Nord e si occupa di contenzioso tributario - facebook.com facebook