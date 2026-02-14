Rintracciato e fermato in stazione deve scontare più di 3 anni di carcere

Un giovane di 25 anni, marocchino, è stato catturato perché doveva scontare più di tre anni di carcere. La polizia di Verona lo ha riconosciuto e fermato venerdì pomeriggio vicino alla stazione di Porta Nuova, dove si trovava in attesa di un treno. L’uomo era ricercato dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva emesso un’ordinanza di detenzione il 16 dicembre 2025.

Un uomo accusato di reati contro il patrimonio è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Campo nell'Elba.

