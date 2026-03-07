Il governo ha approvato il decreto bollette, che introduce misure restrittive alle fonti rinnovabili. La decisione riguarda principalmente modifiche alle norme di autorizzazione e sviluppo di impianti energetici sostenibili. La misura è stata presa senza consultazioni approfondite e senza coinvolgere il settore delle energie pulite. La legge è stata pubblicata ufficialmente e entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Con il «decreto bollette» il governo Meloni sta conducendo un’operazione politica: dare un colpo all’odiato Green Deal – da tutte le destre trumpiane alleate al capitalismo fossile – cancellando il sistema europeo Ets (Emissions Trading System), cioè un mercato che fissa un limite massimo alle emissioni di CO2 consentite a industrie e centrali elettriche, obbligandole ad acquistare o scambiare «quote di emissione» in base al loro effettivo inquinamento. Meloni ha rivendicato più volte l’operazione. E la porterà al consiglio europeo del 19 e 20 marzo dove ci sarà un confronto sulla riforma dell’Ets (non la sospensione chiesta da Meloni o da Confindustria) prevista in estate. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Decreto bollette, «scacco matto» alle rinnovabili

Le associazioni ambientaliste contro il decreto Bollette: “Regali alle fonti fossili mentre si tolgono risorse alle rinnovabili”Greenpeace, Legambiente e Wwf bocciano il Decreto Bollette approvato il 17 febbraio dal consiglio dei ministri.

