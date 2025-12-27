Mattia ad Affari Tuoi ascolta il consiglio della sorella e non cambia il suo pacco quanto ha portato a casa

Chi è Mattia dell'Emilia Romagna, concorrente di Affari tuoi del 27 dicembre - Chi è Mattia dell'Emilia Romagna, concorrente di Affari tuoi del 27 dicembre? tag24.it

Ad Affari Tuoi la partita di Mattia è un disastro, poi va alla Regione Fortunata e vince 100mila euro: “È un sogno” - Dopo una partita cominciata malissimo, il pacchista va alla Regione Fortunata e sceglie la Puglia che gli fa ... fanpage.it

«Cosa faccio nella vita Mi faccio gli affari miei. » È con questa risposta tagliente che Dolce Dona, la nuova concorrente arrivata dal Big Brother del Kosovo, ha subito lasciato il segno nella Casa del Grande Fratello. Non appena varcata la porta rossa nella pu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.