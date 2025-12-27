Mattia ad Affari Tuoi ascolta il consiglio della sorella e non cambia il suo pacco quanto ha portato a casa

27 dic 2025

Mattia dall'Emilia Romagna fa una partita da montagne russe. Ascolta il consiglio della sorella e non cambia il suo pacco: con quanto è tornato a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

