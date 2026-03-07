Cristina Marino è protagonista della nuova serie “Avvocato Ligas” prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Italia a partire dal 6 marzo 2026. Durante un’intervista, ha raccontato di un momento sul set con Luca che è risultato più imbarazzante del previsto, descrivendolo comunque come divertente. La serie vede anche un ruolo di Jacob Elordi, paragonato a una star di Hollywood.

Cristina Marino nel cast di “Avvocato Ligas”, nuova serie prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, che andrà in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. La serie che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris, segue le vicende professionali e personali di Lorenzo Ligas interpretato da Luca Argentero, nonché marito di Cristina Marino. Alla presentazione della serie tv a Milano incontriamo la Marino che ci racconta come è stato lavorare sul set accanto al marito e con quale star di Hollywood sostituirebbe Luca nella serie tv. Che cosa è più liberatorio: dire un sacco di parolacce o bere un sacco di gin tonic? Voi avete un’azienda di analcolici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cristina Marino nel cast di Avvocato Ligas: “Sul set con Luca? Più imbarazzante del previsto! È stato divertente. Una star di Hollywood al suo posto? Jacob Elordi” – Intervista

Avvocato Ligas, intervista a Luca Argentero: “Sul set è importante giocare di squadra”Luca Argentero e Barbara Chichiarelli ci hanno raccontato il lavoro fatto per portare Avvocato Ligas dalla carta allo schermo.

“Ho sacrificato il lavoro per i figli, ma ora basta. Sul set con Luca Argentero mi sento in imbarazzo”: le parole di Cristina MarinoCristina Marino ha raccontato in un’intervista a F la sua vita tra il set cinematografico e la famiglia.

Una raccolta di contenuti su Cristina Marino.

Temi più discussi: Avvocato Ligas, Luca Argentero e Cristina Marino insieme sul set: Così ci siamo innamorati, la serie Tv e la svolta nella coppia; Luca Argentero e Cristina Marino tornano a recitare insieme: sei anni fa il colpo di fulmine in Vacanze ai Caraibi; Avvocato Ligas, il cast della serie tv Sky con Luca Argentero. FOTO; Luca Argentero diventa l'avvocato Ligas: Mi sta simpatico, ha il coraggio che a me manca. Cristina? Sono felice stia sul set, vorrei...

Cristina Marino reciterà insieme al marito Luca Argentero, l’indiscrezione: Lo affiancherà nel cast di Doc 4Secondo alcune indiscrezioni, Luca Agentero e Cristina Marino reciteranno insieme nella quarta stagione di Doc- Nelle tue Mani. L’attrice dovrebbe entrare ufficialmente nel cast della popolare fiction ... fanpage.it

Cristina Marino nel nuovo film di Pio e Amedeo: Oi Vita Mia fa bene al cuoreCristina Marino è nel cast di Oi Vita Mia, il nuovo film di Pio e Amedeo. L'attrice ha presentato la pellicola in diretta con Andrea e Michele. DI Redazione Web / 02 dicembre 2025 Oi Vita Mia è il ... deejay.it

Protagonista della nuova serie genere legal drama di Sky, Ligas, l'attore torinese ha girato una scena erotica con la moglie Cristina Marino, madre dei suoi due figli. «Preferisco mia moglie a chiunque altra», ha ribadito Argentero - facebook.com facebook

Protagonista della nuova serie genere legal drama di Sky, Ligas, l'attore torinese ha girato una scena erotica con la moglie Cristina Marino, madre dei suoi due figli. «Preferisco mia moglie a chiunque altra», ha ribadito Argentero x.com