Io sono Farah svolta Mediaset | cosa succede nelle prossime puntate

Gli equilibri del palinsesto televisivo sono pronti a cambiare ancora una volta e, al centro di questa piccola rivoluzione, c’è Io sono Farah. Gli spettatori e appassionati della serie turca che vede protagonista Demet Ozdemir dovranno prepararsi a una settimana del tutto fuori dall’ordinario, segnata da una programmazione speciale che stravolge le abitudini consolidate del pubblico di Canale 5. Una scelta strategica che arriva proprio nei giorni in cui l’attenzione dell’intero Paese sarà catalizzata da uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. La settimana in questione è quella del Festival di Sanremo, che quest’anno vedrà alla conduzione Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Laura Pausini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Io Sono Farah, dramma nelle prossime puntate: Farah prova a salvare la vita di MahmudLa protagonista Farah si ritrova a dover affrontare una situazione difficile per salvare la vita di Mahmud.

