I piloti Mercedes della Silver Arrow collection sembrano più calciatori che automobilisti, con i loro look e atteggiamenti distintivi. La squadra tedesca, da sempre associata alla precisione e alla qualità, si confronta con la Ferrari, considerata la Nazionale italiana del motorsport. La differenza tra le due scuderie si percepisce anche nel modo in cui i piloti si presentano e si mostrano pubblicamente.

Se da sempre la Ferrari è la Nazionale italiana dei motori, possiamo dire che la Mercedes lo è della Germania. La Nazionale tedesca della Formula 1 (Andrea Kimi Antonelli e George Russell), che domenica 8 marzo si presenta al via del Mondiale a Melbourne, ha appena presentato una collezione lifestyle dedicata ai propri tifosi che unisce la passione per la velocità al legame con il calcio, grazie all'ultima iniziativa firmata adidas, dalla scorsa stagione partner della scuderia capitanata da Toto Wolff. Com'è la Silver Arrow collection 2026, ispirata al mondo del calcio La nuova collezione adidas studiata per il Team Mercedes di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con i capi della Silver Arrow collection i piloti della Mercedes sembrano dei calciatori

