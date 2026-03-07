Colpo Bastoni a Barcellona ci credono | Cresce l’ottimismo

A Barcellona cresce l’ottimismo riguardo a Bastoni, con l’Inter che mira a rinnovare il contratto e mostra forte interesse a trattenere il difensore. Sul fronte delle possibili partenze, si parla di Bastoni come uno dei nomi più caldi, mentre Thuram resta in cima alla lista dei giocatori che potrebbero lasciare. La situazione dei trasferimenti è ancora in evoluzione, con diverse trattative in corso.

E se a lasciare l’Inter in estate fosse Bastoni? Thuram è in cima, ma il francese non è facile da piazzare altrove, a differenza di altri nerazzurri. Pensiamo a Bisseck, ma anche a Pio Esposito blindato però da Marotta prima della gara col Como. Pensiamo, per l’appunto, ad Alessandro Bastoni, uno che piace a mezza Europa che conta. Barcellona in testa. Sia chiaro, l’Inter non vuole privarsene e infatti spara altissimo: più di 80 milioni di euro per il cartellino Eppure, proprio in Catalogna credono che l’operazione possa andare in porto. “Cresce l’ottimismo”, titola addirittura il catalano ‘Sport’: “Bastoni non si trova a suo agio in Italia... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Barcellona insiste per Bastoni: cresce l'ottimismo in CatalognaNel contesto del mercato estivo, il destino di bastoni resta al centro delle attenzioni: le voci di una possibile operazione che possa portarlo...

Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragioneBastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli...

Inter, il Barcellona irrompe su Bastoni: Deco e Flick puntano sul caos post-Juventus. I nerazzurri fissano il prezzoI fischi spingono Bastoni lontano dall'Italia: ci pensa il Barcellona, con Deco e Flick che vogliono approfittare del clima di pressione attorno al difensore. Per l'Inter non è incedibile ma la richie ... sport.virgilio.it

Pagina 2 | Bastoni al Barcellona 'grazie' a... Kalulu: Tensioni dopo Inter-Juve, in Italia non sta più beneDalla Spagna sono sicuri: Blaugrana fiduciosi di chiudere l'affare, le polemiche post Derby d'Italia possono accelerare la partenza del difensore ... tuttosport.com

Chivu prova a difendere Bastoni ' Ha sentito il colpo' Le parole complete nel primo commento x.com