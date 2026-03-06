Barcellona insiste per Bastoni | cresce l' ottimismo in Catalogna

Nel mercato estivo, il Barcellona continua a spingere per portare Bastoni dall’Inter. Le trattative tra i due club sono in corso e si registrano segnali positivi che fanno crescere l’ottimismo nella società catalana. Bastoni, difensore dell’Inter, è al centro delle discussioni di mercato, mentre le parti coinvolte lavorano per definire i dettagli dell’operazione.

Nel contesto del mercato estivo, il destino di bastoni resta al centro delle attenzioni: le voci di una possibile operazione che possa portarlo dall'Inter a una nuova esperienza all'estero continuano a guadagnare consistenza. Il Barcellona, insieme a una dirigenza che guarda al futuro, mostra fiducia nell'apertura del difensore all'ascolto di un'offerta concreta, nonostante la situazione sia soggetta a sviluppo. Il profilo di Bastoni resta al centro di un dialogo che vede i catalani in ascolto delle opportunità offerte dal giocatore. Deco, direttore sportivo del Barcellona, ed Hansi Flick, tecnico della squadra, hanno espresso fiducia nell'immediata utilità del difensore per la linea arretrata.