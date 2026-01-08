Aggredisce la convivente a Campagna arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Campagna hanno proceduto all’arresto di un uomo di 35 anni accusato di maltrattamenti nei confronti della propria convivente. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione, e l’indagato è stato fermato in conformità alle procedure di legge. La vicenda evidenzia l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di violenza domestica per tutelare le vittime.

Nuovo arresto per maltrattamenti a opera dei carabinieri di Campagna. Negli scorsi giorni è stato arrestato un 35enne italiano autore - secondo l'accusa - di maltrattamenti nei confronti della compagna. A intervenire, salvando la donna, i militari della stazione locale guidati dal maresciallo.

