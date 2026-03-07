Cicloamatore perde la vita dopo un pauroso schianto con un muretto

Un ciclista di 44 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Covignano nella tarda mattinata di sabato. Secondo quanto riportato, l'uomo stava percorrendo la strada quando si è schiantato contro un muretto, provocando un incidente grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

A nulla sono valsi i disperati tentativi dei sanitari del 118, che hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, per rianimare il ciclista rimasto esanime sull'asfalto Tragedia sulle strade di Covignano, nella tarda mattinata di sabato, dove ha perso la vita un cicloamatore 44enne. Il dramma si è consumato poco prima delle 13 in via Covignano quando la vittima, in sella a una bici da corsa, stava percorrendo la discesa. Per cause ancora in corso di valutazione da parte della Polizia Municipale l'uomo, un romeno residente a Rimini, avrebbe perso il controllo della due ruote e a forte velocità è andato ad impattare contro il muro di contenimento che costeggia la strada.