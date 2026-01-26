Schianto mortale perde la vita un 50enne

Nella serata di ieri, 25 gennaio, si è verificato uno scontro frontale tra due vetture in via Vaticale, strada che collega Casal di Principe a Villa di Briano. L’incidente è risultato fatale per un uomo di 50 anni. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Scontro frontale tra due vetture, è quello che si è verificato in via Vaticale che collega Casal di Principe a Villa di Briano nella serata di ieri (25 gennaio).Nell'impatto è rimasto ferito un 50enne che a causa delle gravi lesioni è deceduto poco dopo l'accesso in ospedale. Anche il conducente.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

