Chivu su Conte | Noi giovani possiamo solo ammirarlo e imparare da lui
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato il pareggio contro il Napoli durante la conferenza stampa. Riguardo a Conte, Chivu ha sottolineato come i giovani possano solo ammirarlo e imparare dalla sua esperienza. Le sue parole evidenziano il rispetto e l’importanza di apprendere dai professionisti più esperti nel mondo del calcio.
L”allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli La conferenza Chivu. Delusione o soddisfazione per il 2-2? «Due squadre forti che han provato in tutti i modi ad esprimere le loro qualità e le loro ambizioni, e alla fine è finita 2-2. Ma è stata una partita seria, vera, di un alto livello qualitativo e con intensità, con qualità anche. È venuta fuori una partita dove entrambe le squadre volevano portarla a casa in tutti i modi». Hojlund? «Metti in difficoltà i difensori quando vai a uomo, Hojlund può mettere in difficoltà chiunque e ci ha attaccato con coraggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
