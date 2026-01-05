Fi-Pi-Li chiude un tratto nella notte | ecco quando e perché

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2026, un tratto della Fi-Pi-Li sarà temporaneamente chiuso per garantire il passaggio sicuro di trasporti eccezionali. La chiusura è prevista per permettere operazioni di verifica e sicurezza. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi e di consultare eventuali aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Chiusura temporanea nella notte tra il 5 e il 6 gennaio di un tratto della Fi-Pi-Li per consentire il transito in sicurezza di trasporti eccezionali. Tra lunedì sera e martedì mattina, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, la Firenze-Pisa-Livorno, sarà chiusa al traffico al traffico nel tratto compreso tra lo svincolo Livorno Aurelia–Stagno (km 77+000) e lo svincolo Livorno Porto (km 79+400), in entrambe le carreggiate e in entrambe le direzioni, verso Livorno e verso Firenze. Trasporto di due silos. La chiusura si rende necessaria per un'operazione di project cargo che prevede il trasporto di due silos industriali di grandi dimensioni destinati a un impianto dell'area di Stagno.

