Ma Manuela Arcuri e il marito non si erano separati? Colpo di scena | eccoli di nuovo insieme pace fatta?

Manuela Arcuri e il marito si sono riavvicinati dopo settimane di silenzi e tensioni. La causa è una crisi che aveva alimentato voci di separazione, ma ora le immagini di una vacanza a Dubai mostrano il loro riavvicinamento. La coppia si gode momenti di relax in spiaggia, lasciando alle spalle i rumors di rottura. La loro presenza insieme fa pensare a un passo importante verso la riconciliazione.

Sembrava una storia arrivata al capolinea, tra indizi social e frasi cariche di delusione. E invece, quando meno ce lo si aspettava, ecco il ribaltone: Manuela Arcuri riappare accanto al marito Giovanni Di Gianfrancesco durante una vacanza a Dubai. Con loro anche il figlio Mattia, 11 anni. Le immagini condivise dall’attrice raccontano sorrisi e complicità, riaccendendo immediatamente le domande: è tornato il sereno o si tratta solo di una tregua per il bene del bambino? Pace fatta o tregua per amore del figlio? Manuela Arcuri di nuovo con il marito. A sorprendere tutti è stata proprio la scelta della meta e, soprattutto, della compagnia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Manuela Arcuri oggi: età, altezza, biografia, figli,ex, marito, dove vive, Instagram dell’attriceManuela Arcuri, attrice italiana nota per il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, ha una carriera consolidata e una vita privata segnata da momenti di cambiamento.

Diana Canevarolo è stata uccisa, la procura indaga per omicidio. Il fratello: «Lei e il marito erano separati in casa e litigavano»Diana Canevarolo è stata trovata morta, e la procura di Vicenza ha aperto un'indagine per omicidio.

