Cesate giovane rischia di investire pusher uscito da un bosco

Un giovane automobilista ha rischiato di investire un pusher uscito improvvisamente da un bosco a Cesate. L’uomo stava attraversando la strada quando il soggetto è sbucato dalla vegetazione, creando un momento di tensione. L’episodio si è verificato in un’area isolata, generando preoccupazione tra gli abitanti della zona. Per ora, non ci sono state conseguenze o interventi delle autorità.

Spaccio di droga, arrestato giovane pusher. Giro da 80mila euroMacerata, 16 dicembre 2025 – Domiciliari e braccialetto elettronico per un giovane pusher a cui sono stati contestati più di duemila episodi di...