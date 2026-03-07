C’è Posta per Te 2026 | anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata 7 marzo

Stasera, alle 21:45 su Canale 5, va in onda l’ottava puntata di C’è Posta per Te 2026, il programma condotto da Maria De Filippi che dal 2000 tiene compagnia al pubblico con storie di vita e incontri tra ospiti e partecipanti. La trasmissione si ripresenta con nuovi protagonisti e momenti emozionanti, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva.

In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest'anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera in prima serata su Canale 5.