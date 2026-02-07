C’è Posta per Te 2026 | anticipazioni e ospiti della quinta puntata 7 febbraio

Questa sera su Canale 5 va in onda la quinta puntata di C’è Posta per Te 2026. Maria De Filippi torna in prima serata con il suo storico programma, che va in onda dal 2000. Gli ospiti e le storie da raccontare non mancano, e i telespettatori sono pronti a scoprire cosa accadrà questa volta.

Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di C'è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri.

