Epifania imbiancata a Castelnuovo di Val di Cecina | 10 centimetri di neve in poche ore

A Castelnuovo di Val di Cecina, l’epifania è stata caratterizzata da una consistente nevicata di circa 10 centimetri in poche ore, causata da una perturbazione fredda che ha interessato l’entroterra toscano. Le basse temperature hanno favorito le precipitazioni nevose anche a quote relativamente basse, creando un paesaggio innevato e un clima più rigido rispetto ai giorni precedenti.

La nevicata è stata causata da una perturbazione di origine fredda, che ha interessato gran parte dell'entroterra toscano portando un sensibile calo delle temperature e precipitazioni nevose anche a quote relativamente basse. Le condizioni meteo hanno favorito un accumulo rapido, ma senza.

