Modena-Palermo le probabili formazioni | Inzaghi lancia Gomes in mediana e avanza Segre sulla trequarti

Nel prossimo turno di Serie B, Modena e Palermo si sfidano con l’obiettivo di ottenere punti importanti. Il tecnico Inzaghi si prepara a schierare Gomes a centrocampo e a posizionare Segre sulla trequarti, puntando a consolidare la propria squadra in classifica. La partita rappresenta un’occasione per entrambi di rafforzare le proprie ambizioni e migliorare la posizione in campionato.

Vincere uno scontro diretto e dare continuità al successo interno contro lo Spezia: il Palermo di Pippo Inzaghi domani vola a Modena per la ventunesima giornata di campionato. Contro gli emiliani ottenere l'intera posta in palio sarebbe fondamentale per la classifica, in attesa dell'ultima.

