Capitale del Mare vince Ravenna Polacci | Ritentiamo nel 2027

Ravenna si aggiudica il titolo di Capitale del Mare 2026, battendo Forte dei Marmi durante la cerimonia ufficiale. Il riconoscimento viene assegnato con una votazione tra i rappresentanti delle città partecipanti. Il sindaco di Ravenna ha dichiarato che ci riproveranno nel 2027, mentre il sindaco di Forte dei Marmi ha commentato l’esito della competizione. La premiazione si è svolta in una cornice formale con la presenza di varie autorità.

Sfuma l’incoronazione di Forte dei Marmi come Capitale italiana del mare 2026. Alla cerimonia nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma il titolo è stato infatti assegnato a Ravenna risultata più virtuosa nel promuovere la blue economy, la tutela della biodiversità e la gestione sostenibile del litorale, e quindi aggiudicataria del milione di euro messo a disposizione dal Governo. Forte dei Marmi era presente alla cerimonia – presieduta dal ministro Nello Musumeci – attraverso la partecipazione dell’assessore al turismo e alla cultura Graziella Polacci. Sono state complessivamente 54 le città italiane che hanno partecipato al concorso promosso dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

