Cantieri in città online il sito Bari in Progress con la mappa dei lavori in corso

È stato lanciato online il sito “Bari in Progress”, uno strumento che presenta una mappa dettagliata dei cantieri e dei progetti di trasformazione urbana in corso nel capoluogo pugliese. Il portale permette di consultare le aree coinvolte e i lavori attualmente in fase di sviluppo, offrendo un quadro aggiornato delle attività di riqualificazione in città.

Il portale permette di consultare lo stato di avanzamento dei principali interventi urbani. Leccese: "Uno strumento per informare i cittadini sui cantieri" È online “Bari in Progress”, il nuovo portale dedicato ai cantieri e ai progetti di trasformazione urbana che stanno interessando il capoluogo pugliese. Il sito nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno strumento semplice per conoscere i lavori in corso in città e seguire lo stato di avanzamento dei principali interventi nei diversi quartieri. Elemento centrale del portale è una mappa geolocalizzata che permette di individuare i principali cantieri attivi a Bari. Cliccando su ciascun intervento è possibile accedere a una scheda informativa con i dettagli dell’opera: descrizione del progetto, obiettivi, stato di avanzamento e aggiornamenti sulle diverse fasi dei lavori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

