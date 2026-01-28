LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottimo inizio nel terzo set per le toscane 3-9

Scandicci inizia la partita con forza e prende subito il comando contro l’Alba Blaj. Le toscane si sono fatte valere e si portano avanti 0-2 nel punteggio, conquistando il terzo set con un ottimo inizio, 3-9. La squadra italiana mostra sicurezza in campo, mentre le padrone di casa cercano di reagire, ma senza riuscirci. Nel corso del match, Trcol blocca Ruddins con un muro vincente, e Skinner non trova la diagonale che avrebbe potuto riaprire il set. La partita resta aperta, ma Sc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-10 Muro vincente di Trcol su Ruddins. 4-10 Non passa la diagonale di Skinner. 3-10 Primo tempo di Graziani. Time-out dell'Alba Blaj. 3-9 Ace di Ruddins! 3-8 Skinner mura la fast di Trcol. 3-7 In rete il servizio di Escamilla. 3-6 Pallonetto vincente di Felix Costa, nettamente la migliore tra le sue compagne. Time-out dell'Alba Blaj. 2-6 La parallela di Delic con la fast trova l'asta. 2-5 Pipe tanto potente quanto vincente di Franklin. 2-4 Escamilla trova il mani fuori, primo punto in attacco per lei. 1-4 Esce l'attacco di Martinez Luiz. 1-3 Attacco vincente di Ruddins.

