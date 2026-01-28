LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottimo inizio nel terzo set per le toscane 3-9

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci inizia la partita con forza e prende subito il comando contro l’Alba Blaj. Le toscane si sono fatte valere e si portano avanti 0-2 nel punteggio, conquistando il terzo set con un ottimo inizio, 3-9. La squadra italiana mostra sicurezza in campo, mentre le padrone di casa cercano di reagire, ma senza riuscirci. Nel corso del match, Trcol blocca Ruddins con un muro vincente, e Skinner non trova la diagonale che avrebbe potuto riaprire il set. La partita resta aperta, ma Sc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-10 Muro vincente di Trcol su Ruddins. 4-10 Non passa la diagonale di Skinner. 3-10 Primo tempo di Graziani. Time-out dell’Alba Blaj. 3-9 Ace di Ruddins! 3-8 Skinner mura la fast di Trcol. 3-7 In rete il servizio di Escamilla. 3-6 Pallonetto vincente di Felix Costa, nettamente la migliore tra le sue compagne. Time-out dell’Alba Blaj. 2-6 La parallela di Delic con la fast trova l’asta. 2-5 Pipe tanto potente quanto vincente di Franklin. 2-4 Escamilla trova il mani fuori, primo punto in attacco per lei. 1-4 Esce l’attacco di Martinez Luiz. 1-3 Attacco vincente di Ruddins. 🔗 Leggi su Oasport.it

live alba blaj scandicci 0 2 champions league volley femminile 2026 in diretta ottimo inizio nel terzo set per le toscane 3 9

© Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottimo inizio nel terzo set per le toscane, 3-9

Approfondimenti su Alba Blaj

LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 19-25 il primo parziale, ottimo approccio di Nwakalor!

Questa sera le ragazze di Scandicci vincono il primo set contro Alba Blaj nella partita di Champions League di volley femminile.

LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottimo inizio delle campionesse del Mondo, 1-4

Questa sera, le campionesse del Mondo Scandicci scendono in campo contro Alba Blaj nella prima partita della Champions League femminile 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alba Blaj

Argomenti discussi: LIVE Alba Blaj-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a inseguire il primo posto; Champions League, 7 match tra maschile e femminile; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; Alba Blaj-Scandicci oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming.

live alba blaj scandicciLIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane in volata verso la vittoria del secondo set, 14-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-23 Primo tempo di Delic. 18-23 Attacco perfetto in diagonale di Ruddins, grande protagonista del match di ... oasport.it

DIRETTA/ Alba Blaj Scandicci (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (28 gennaio 2026)Diretta Alba Blaj Scandicci streaming video tv: la Savino del Bene punta almeno il playoff di Champions League, trasferta dunque importante. ilsussidiario.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.