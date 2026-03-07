L’ex allenatore del Serricciolo, Andrea Bambini, ha parlato dopo essere stato sollevato dall’incarico. Ha spiegato come si sente, definendo la domanda difficile. La squadra ha deciso di cambiare guida tecnica, portando all’esonero di Bambini. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, mentre l’allenatore ha commentato i suoi sentimenti in modo diretto e sincero.

L’ex tecnico del Serricciolo Andrea Bambini si “confessa“ dopo il suo sollevamento dall’incarico. Come si sente? "È una domanda difficile. Credo che anche la società abbia dovuto prendere una decisione sofferta. Quando le cose non vanno, il primo a pagarne è sempre l’allenatore. Per certi aspetti non stavamo andando bene, ma lascio la squadra in zona playoff: tre domeniche fa eravamo a due punti dalla vetta. Nelle ultime due partite abbiamo perso sei punti e alla fine la società ha scelto di dare una scossa". Sullo spogliatoio c’è chi parla di divisioni. "Non parlerei di spaccatura. In un gruppo con personalità forti è normale che ci siano confronti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Bambini e l'esonero: "Il mister è il primo a pagare"

