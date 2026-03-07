Buste paga a marzo novità per i lavoratori tra aumenti Ccnl e maggiorazioni

A marzo entreranno in vigore nuove disposizioni sulle buste paga, con aumenti legati ai rinnovi contrattuali e alle maggiorazioni salariali. L’imposta sostitutiva del 5% sui guadagni aggiuntivi, stabilita dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda un importo che varia tra 190 e 850 euro netti all’anno. Queste novità interessano i lavoratori coinvolti nei rinnovi contrattuali e alle maggiorazioni salariali.

(Adnkronos) – Novità in busta paga a marzo con aumenti. Vale tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Sono i calcoli realizzati dagli esperti della Fondazione Studi consulenti del lavoro, in vista della prima applicazione della misura, attesa con i cedolini di marzo per tutti i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 33 mila euro. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito le modalità applicative dello sgravio con una circolare di fine febbraio, rendendo possibile adottare la tassazione agevolata in busta paga. I consulenti del lavoro hanno analizzato tre Ccnl che sono stati rinnovati dal 2024 a oggi: quello del commercio, quello delle telecomunicazioni e quello metalmeccanico.