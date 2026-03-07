Brandt Borussia Dortmund in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken

Il Borussia Dortmund ha annunciato che Julian Brandt lascerà la squadra durante la prossima estate. A comunicarlo è stato il direttore sportivo Ricken, che ha confermato la partenza del centrocampista tedesco. Per il momento, non ci sono dettagli sui piani futuri di Brandt né su eventuali club interessati. La decisione di separarsi sarà effettiva alla fine della stagione in corso.

