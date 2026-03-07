Brandt Borussia Dortmund in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken

Da calcionews24.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Borussia Dortmund ha annunciato che Julian Brandt lascerà la squadra durante la prossima estate. A comunicarlo è stato il direttore sportivo Ricken, che ha confermato la partenza del centrocampista tedesco. Per il momento, non ci sono dettagli sui piani futuri di Brandt né su eventuali club interessati. La decisione di separarsi sarà effettiva alla fine della stagione in corso.

Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Palladino dopo Atalanta Udinese: «Volevo ringraziare i ragazzi, sul 2-0 potevano crollare. Vi spiego il motivo delle mie proteste con l’arbitro» Corrado pre Juve Pisa: «Ho visto i dirigenti del Bologna in imbarazzo, da troppo tempo non giocavamo contro grandi squadre» Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

brandt borussia dortmund in estate sar224 addio l8217annuncio del ds ricken
© Calcionews24.com - Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken

Leggi anche: Dove vedere Borussia Dortmund Inter? La gara sarà in diretta su…

Leggi anche: Atalanta di nuovo in Germania: ai playoff sarà sfida al Borussia Dortmund

Julian Brandt – Creative Vision & Technical Brilliance

Video Julian Brandt – Creative Vision & Technical Brilliance

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brandt Borussia Dortmund.

Temi più discussi: Dortmund ‘close to extending’ Brandt contract as agent speaks on Süle future; Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle di Serina. SuperMario, il maestro che dirige una grande orchestra; Impresa dell' Atalanta, 4-1 al Borussia e va agli ottavi di Champions; Atalanta-Borussia Dortmund, le pagelle: Zappacosta strepitoso (8), Hien cancella Guirassy (8).

brandt borussia dortmund brandt borussia dortmund inDove vedere Atalanta-Borussia Dortmund oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro playoff Champions 2025/2026L'Atalanta ospita il Borussia Dortmund per tentare la rimonta nel ritorno dei playoff di Champions League: le probabili scelte di Palladino e Kovac e come seguire il match in diretta ... sport.virgilio.it

TMW - Lazio, obiettivo Brandt del Borussia Dortmund: contatti avanzatiLazio al lavoro sul mercato. C’è un nuovo obiettivo per il centrocampo. Si tratta di Julian Brandt del Borussia Dortmund, classe 96. Contatti tra l’agente e la società in corso. La Lazio punta Brandt, ... tuttomercatoweb.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.