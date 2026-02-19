Allegri commenta il dibattito sul tuffo e chiede cambiamenti al regolamento del fuorigioco

Massimiliano Allegri ha criticato il confronto sul tuffo nel calcio italiano, evidenziando la confusione creata dai vari interventi arbitrali. L’allenatore della Juventus ha sottolineato come le decisioni sui fuorigioco siano spesso difficili da interpretare, creando aspettative diverse tra giocatori e tifosi. Allegri ha anche chiesto modifiche precise al regolamento per rendere più chiari i controlli e limitare le polemiche. La sua proposta mira a rendere più trasparenti le valutazioni degli arbitri in campo, in vista delle prossime partite di campionato.

"> Allegri e il dibattito sul tuffo in Serie A. BOLOGNA, ITALIA – 3 FEBBRAIO: Massimiliano Allegri, allenatore dell'AC Milan, durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e AC Milan, allo Stadio Renato Dall'Ara il 3 febbraio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Massimiliano Allegri ha recentemente espresso le sue opinioni sul dibattito riguardante i tuffi che ha preso piede in Serie A dopo le polemiche del fine settimana. In particolare, Allegri ha suggerito la necessità di rivedere la regola del fuorigioco, affermando che "è soggettività, a discrezione dell'arbitro".