Brugherio (Monza Brianza), 21 Dicembre 2025 - Furto con il botto dei soliti ignoti all’ufficio postale di San Damiano di Brugherio. Mancava poco alle 4.30 di oggi quando gli abitanti del quartiere sono stati svegliati dal boato di un’esplosione. Il colpo. I ladri hanno fatto saltare lo sportello del bancomat in via della Vittoria, probabilmente dopo averlo saturato con del gas. La vetrata dell'ufficio postale è stata divelta ed è finita sul marciapiede. L'esplosione non ha causato altri danni alle vetture nei paraggi e fortunatamente nessuno stava transitando nella zona. guzzi brugherio spaccata nella notte L’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, bancomat salta in aria in via della Vittoria ma qualcosa va storto

