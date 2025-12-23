Milan si raffredda l’interesse del Galatasaray per Giménez E il motivo è molto semplice

A Milano, si riduce l'interesse del Galatasaray per Santiago Giménez. Il giovane attaccante messicano, nato nel 2001 e attualmente nel club rossonero, era stato considerato tra i possibili acquisti per la sessione di mercato invernale. La decisione del club turco di fermarsi sulla pista Giménez evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie delle squadre in questa fase della stagione.

Santiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan, era finito nel mirino del Galatasaray per questa imminente sessione invernale di calciomercato. Ora i turchi sembrano frenare sull'operazione. Ecco come stanno davvero le cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

