Milan si raffredda l’interesse del Galatasaray per Giménez E il motivo è molto semplice

A Milano, si riduce l'interesse del Galatasaray per Santiago Giménez. Il giovane attaccante messicano, nato nel 2001 e attualmente nel club rossonero, era stato considerato tra i possibili acquisti per la sessione di mercato invernale. La decisione del club turco di fermarsi sulla pista Giménez evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie delle squadre in questa fase della stagione.

Milan, possibile blitz a Rotterdam per Gimenez: la situazione - Il club sta lavorando con il Feyenoord per portare l’attaccante in ... gianlucadimarzio.com

Milan, Morata al Galatasaray. Il saluto sui social: "Società incredibile. Grazie a tutti" FOTO - L’attaccante spagnolo è arrivato a Istanbul per firmare il suo contratto con il Galatasaray, che lo ha preso in prestito con ... calciomercato.com

RUMOR BOMBA: Vlahovic Vicino al Milan secondo @sport ! Svolta nel futuro di Dušan Vlahovic! L'attaccante della Juventus sarebbe sempre più vicino a un accordo con l'AC Milan. Barcellona Out: I catalani hanno raffreddato l'interesse per due moti x.com

MattinaLive. . Questa sera sfida di Supercoppa per il Napoli contro il Milan: la vincente volerà in finale. Riuscirà la squadra azzurra a invertire il trend negativo delle ultime partite In studio con noi il giornalista Enzo Agliardi. - facebook.com facebook

