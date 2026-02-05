Beni confiscati alla mafia 49 immobili in regione | ben 19 sono a Parma

La regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Nella sola regione, sono stati sequestrati 49 immobili, di cui 19 a Parma. La maggior parte di questi beni sono destinati a un nuovo uso con scopi sociali. La confiscazione di proprietà alla mafia continua a essere un passo concreto contro la criminalità.

La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con finalità sociali. Nel 2025, infatti, il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15, con un investimento della Regione di circa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

A Monreale, si avvia a concretizzarsi un progetto di riqualificazione urbana con l'assegnazione dei lavori di recupero degli immobili di via Pileri.

