Beni confiscati alla mafia 49 immobili in regione | ben 19 sono a Parma

Da parmatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Nella sola regione, sono stati sequestrati 49 immobili, di cui 19 a Parma. La maggior parte di questi beni sono destinati a un nuovo uso con scopi sociali. La confiscazione di proprietà alla mafia continua a essere un passo concreto contro la criminalità.

La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con finalità sociali. Nel 2025, infatti, il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15, con un investimento della Regione di circa.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Emilia Romagna Beni Confiscati

Beni confiscati alla mafia. L’elenco dei 12 immobili

Monreale, via Pileri: aggiudicati i lavori sugli immobili confiscati alla mafia

A Monreale, si avvia a concretizzarsi un progetto di riqualificazione urbana con l'assegnazione dei lavori di recupero degli immobili di via Pileri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Emilia Romagna Beni Confiscati

Argomenti discussi: BENI CONFISCATI ALLE MAFIE: 7 NUOVI PROGETTI; Milano, al via il bando per 19 beni confiscati alla mafia in via Ortica e viale Brianza; Beni confiscati, l'esempio di San Lorenzo: Ecco come si vince la cultura mafiosa; Beni confiscati alla mafia per famiglie delle baraccopoli, nuove assegnazioni e lavori in corso.

beni confiscati alla mafiaBeni confiscati alle mafie, ecco sette nuovi progetti: due sono in Sicilia, uno è al centro di Reggio Calabria (e si ispira a un grande architetto spagnolo)Tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività attraverso 7 progetti di valorizzazione selezionati ... strettoweb.com

beni confiscati alla mafiaUn bene in comune: a Trani un seminario sui beni confiscati alle mafie come risorsa del territorioL’evento è promosso dal Comune di Trani e dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, con il patrocinio di CSVnet ETS e la collaborazione di CSVnet Puglia, Libera – Associazioni, nomi e num ... giornaledipuglia.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.