Balboni in visita al canile della Lega del cane | Un punto di riferimento per il territorio

Il vicesindaco ha visitato il canile gestito dalla Lega del cane in via Gramicia a Ferrara. Durante l’ispezione ha controllato le condizioni della struttura e degli animali ospitati. La visita è avvenuta per verificare lo stato delle strutture e il benessere degli animali presenti nel centro. La struttura è considerata un punto di riferimento per il territorio.

Il vicesindaco Balboni in visita al canile gestito dalla Lega del cane in via Gramicia a Ferrara, per verificare le condizioni della struttura e degli animali ospitati. Ad accoglierlo la presidente dell'associazione animalista Francesca Guglielmini, insieme agli operatori e ai volontari che quotidianamente si occupano della cura e dell'assistenza dei cani. Nel corso della visita il vicesindaco ha potuto parlare con i responsabili e con i volontari impegnati nella gestione del canile, approfondendo da vicino le attività svolte nella struttura. Il canile rappresenta infatti un punto di riferimento per numerosi Comuni della Provincia di Ferrara e anche per enti locali di altre province che hanno stipulato specifiche convenzioni con la Lega del cane.