Fiorentina-Udinese | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina affronta l'Udinese nella sedicesima giornata di Serie A, domenica 21 dicembre al Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro in modo semplice e immediato. Di seguito, le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione.

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. I viola sfidano oggi, domenica 21 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – al Franchi nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Conference contro il Losanna, che si è imposto 1-0 ‘condannando’ i viola ai playoff, ed è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

