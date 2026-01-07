Lotteria Italia 2025- 2026 | due vincitori anche in provincia di Latina

La Lotteria Italia 2025-2026 ha assegnato due premi di quarta categoria, ciascuno da 20mila euro, anche in provincia di Latina. Non sono stati venduti biglietti vincenti di categoria superiore nel territorio pontino, ma la possibilità di ricevere premi di consolazione rappresenta comunque un’occasione per i partecipanti locali. La lotteria continua a coinvolgere numerosi italiani, offrendo premi e speranze per il futuro.

La fortuna bacia anche la provincia di Latina, ma solo con premi di consolazione. Nessun biglietto milionario infatti è stato venduto infatti sul territorio pontino, ma ci sono due premi di quarta categoria da 20mila euro ciascuno. I comuni fortunati sono Gaeta e Sezze.

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la

Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi - La Lotteria Italia 2025 2026 premia la capitale: lì sono stati venduti tre dei primi cinque biglietti che si sono aggiudicati i premi più importanti, a partire da quello di 5 milioni d

